"Super Holocaust-Überlebende": "Welt"-Artikel sorgt für Aufruhr

Ein Kommentar auf der Website der deutschen Zeitung "Welt" hat am Wochenende für Aufruhr gesorgt: In einem Meinungstext von Chefredakteur Ulf Poschardt war von "super Holocaust-Überlebenden und deren PR-Abteilungen" die Rede. "Unbescholtene Bundeswehr-Offiziere" würden sich von diesen "in die braune Ecke treiben lassen", hieß es da zunächst.