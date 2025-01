"Sunny Side Up": FM4-Moderator John Megill gestorben

Zusammenfassung

Lange Jahre war seine Stimme fixer Bestandteil der "Morning Show" auf dem Sender FM4, vor allem aber verband man sie mit der gut gelaunten Sonntagsvormittags-Show "Sunny Side Up": Sie hatte John Megill mitbegründet und maßgeblich geprägt.

Nun ist der gebürtige Kanadier, der ursprünglich zum Studium an der Akademie der bildenden Künste nach Wien gekommen war und ab dem Jahr 2000 bei FM4 arbeitete, gestorben, wie der Sender am Mittwoch bekannt gab. Megill, der 2019 wieder zurück in seine kanadische Heimat gezogen war, wurde nur 51 Jahre alt.