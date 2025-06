Junge schauen wieder mehr TV als Online-Videos, wenn auch nur knapp

Nonlineare TV-Nutzung im Aufwind

Dabei lag die Videonutzung der 14- bis 29-Jährigen in den Vorjahren stets knapp vor der TV-Nutzung. Dieser Trend zum Video bestätigt sich in der jüngsten Studie nicht. Dagegen legte nonlineare TV-Nutzung deutlich zu. So steigerte sich On-Demand-TV um drei Prozentpunkte auf 10,4 Prozent. Gemeinsam mit zeitversetztem TV kommt der nonlineare Bereich auf beinahe 18 Prozent bei den unter 30-Jährigen. "Das ist der höchste Wert seit langer Zeit und liegt sogar über Streaminganbietern", sagte AGTT-Obmann Thomas Gruber. Klassische Broadcaster würden die junge Zielgruppe zusehends mit ihren kuratierten Inhalten zurückgewinnen. Das sei letztlich wichtig zur Absicherung des Medienstandorts mit österreichischen Inhalten, so Gruber. Dagegen würden Streaminganbieter zusehends unter einer Fragmentierung leiden. "Die Zeiten der großen Wachstumsraten sind vorbei", meinte er.

"Österreichische Anbieter haben sehr viel Arbeit in ihre Plattformen gesteckt. Die Investitionen in diese Welt rechnen sich. Das Engagement der TV-Anbieter geht sicherlich in die richtige Richtung", interpretierte RTR-Medien-Geschäftsführer Wolfgang Struber die Ergebnisse. Essenziell sei, dass nationale Inhalte bzw. Plattformen wie ORF ON, Joyn oder ServusTV On auf den Endgeräten einfach auffindbar seien - und nicht nur Netflix, Disney+ oder auch Amazon Prime Video einen festen Platz haben. Dazu bräuchte es ein Bekenntnis auf europäischer Ebene, merkte Struber an.