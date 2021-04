Starmania: Das war die zweite Semifinal-Runde

Gleich in der Show schaltete die Jury Jonathan Dobias auf "Rot": Er sang „Sorry Seems to Be the Hardest Word“ von Elton John. Auch der Bankberater Marcel Kaiser aus Herzogenburg/NÖ konnte mit seiner Funk-Version von Nenas „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ nicht abheben.

Thomas Glantschnig, ein Sympathieträger der ersten Show, musste in der Endauswahl ein Aus hinnehmen: Der 30-jährige Friseurmeister sang „Against All Odds“ von Phil Collins. Markus Manzl aus St. Johann im Pongau kam mit „You Give Me Something“ von James Morrison nicht in die Final-Auswahl, ebensowenig wie Deborah Posadas Saucedo aus Graz mit „A Moment Like This“ von Kelly Clarkson. Der letzte Auftritt war es auch für Marco Prinner aus Burgauberg im Burgenland - er sang „Can’t Wait Until Tonight“ von Max Mutzke - sowie für Nastja Isabella Zahour: Die 26-Jährige hatte sich „Alive“ von Sia ausgesucht.

Am kommenden Freitag treten die acht Neo-Finalistinnen und -Finalisten dann gegen jene acht Gesangstalente an, die in der Show vor der Osterpause von der Jury weiter geschickt wurden.