"Starmania 21"-Gewinnerin Anna Buchegger veröffentlicht Siegerlied

"Starmania 21"-Siegerin Anna Buchegger veröffentlicht fünf Wochen nach ihrem Triumph bei der ORF-Castingshow ihren Siegertitel "Ease". Die Salzburger Musikerin habe sich seit dem Ende der Sendung in einem Kellerstudio "verschanzt", um das Lied auszuproduzieren, teilte der ORF am Freitag mit. Zudem arbeite Buchegger bereits an weiteren Stücken.