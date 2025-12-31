10 TV-Tipps für Silvester: "Dinner for One“ - und die Vorgeschichte

Den klassischen, sozusagen Silvester-Pflicht-Doppelschlag gibt es, same procedure as every year, auf ORF 1:

Wer seinen Silvesterfernsehabend aber gut einteilt, kann diesen Doppelschlag heuer themenverwandt anreichern: Denn die neue, sechsteilige Serie „Miss Sophie – Same Procedure as Every Year“ auf Amazon Prime Video widmet sich der Vorgeschichte zu „Dinner For One“. Versprochen werden Antworten auf Fragen wie: Wie nah sind sich die 90-jährige Miss Sophie und ihr Butler James wirklich? Und welche Verbindung hatte sie zu ihren imaginären Geburtstagsgästen zu deren Lebzeiten?

Wenn es nicht gefällt, ist es wohl zumindest eine gute Vorlage fürs Vorglühen. Denn wie immer gilt am Silvesterabend: Das Programm braucht eine eigene Stimmung.

Aus dem Strauss-Jahr 2025 verabschieden kann man sich mit der „Fledermaus“ live aus der Wiener Staatsoper (20.15 Uhr, ORF III, mit Jonas Kaufmann und Michael Niavarani als Frosch).

Hohe Töne singt auch Whitney Houston, die um 20.15 Uhr Teil des traditionellen Rock- und Popmusikmarathons auf 3sat ist.

Auf Servus TV geleitet das Stadionkonzert von Seiler & Speer ins Jahr 2026 (21.55 Uhr). Auf ProSieben treten Joko & Klaas gegen das neue Jahr an (23.45).

Wer es ruhig und schön angehen will: Arte zeigt den Ballettklassiker „Sylvia“ (22.50 Uhr).