Serienschauspieler Brian Tarantina gestorben

Der Schauspieler Brian Tarantina ist tot in seiner New Yorker Wohnung aufgefunden worden. Ein Polizeisprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag einen entsprechenden Einsatz im Stadtteil Manhattan. Die Todesursache des Medienangaben zufolge 60-Jährigen müsse durch eine medizinische Untersuchung ermittelt werden.

Tarantina war zuletzt vor allem für seine Rolle in der Amazon-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" bekannt. Er war auch in Serien wie "Gilmore Girls" und "Law & Order" mit von der Partie. Seine erste Rolle hatte im Film Cotton Club von Francis Ford Coppola (1984).