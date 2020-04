Ursula Strauss: „Kritik geht sehr tief“

Fehlt es Ihnen, Preise – wie jenen der Diagonale, den sie im März erhalten sollten, oder vielleicht die ROMY – in einer gemeinsamen Feier entgegenzunehmen?

Es genügt das Wissen um die Anerkennung durch Publikum und Kollegen. Viel mehr sorgen mich die Folgen der Corona-Krise. Was es bedeutet, wenn so viele Menschen vor dem Nichts stehen oder wenn sie schwer an diesem Virus erkranken. Verglichen mit diesen Schicksalen geht es mir gut. Meine Wohnung ist zwar nicht sehr groß, aber man kann gut darin leben. Und was noch viel wichtiger ist: Ich bin nicht allein, sondern gemeinsam mit meinem Mann. Ohne ihn wäre es für mich viel schlimmer.

Ihr Mann ist und bleibt der „große Unbekannte“?

Wenn man genau schaut, kann man ihn immer wieder an meiner Seite sehen. Aber es ist seine Entscheidung, dass er kein Leben in der Öffentlichkeit führen will. Unser Privatleben soll privat bleiben, denn es ist auch mein Schutzbereich.