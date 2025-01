Prozess von Harry gegen die "Sun" schon zu Ende: Vergleich in letzter Minute

In einem aufsehenerregenden Medienprozess zwischen Prinz Harry und dem Murdoch-Boulevardmedium Sun hat es in letzter Minute einen Vergleich gegegen: Harry erhalte von den News Group Newspapers eine Entschuldigung und eine "substanzielle" Schadenersatzzahlung, berichtet die New York Times. Auch gibt es das Zugeständnis, dass sich Privatdetektive auf "ungesetzliche" Weise versucht haben, Harrys Privatleben zu recherchieren.

Und es gab eine Entschuldigung im Umgang mit dem Privatleben von Prinzessin Diana.