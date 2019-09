Privatsender schließen sich für Elefantenrunden zusammen

Elefanten können nur eine begrenzte Anzahl von Runden drehen - und so schließen sich Österreichs Privatsender zusammen, um alle SpitzenkandidatInnen gemeinsam auf den Schirm zu bekommen. Jeweils am Sonntag, dem 22. September und am Wahlabend, dem 29. September lassen ATV, PULS 4, PULS 24 und ServusTV in der Prime-Time die Listenersten der großen Parteien gegeneinander antreten. Gesendet wird jeweils um 20:15Uhr live.

Sebastian Kurz (VP), Pamela Rendi-Wagner (SP), Norbert Hofer ( FP), BeateMeinl-Reisinger ( NEOS), Peter Pilz ( Liste Jetzt) und Werner Kogler ( DieGrünen) haben ihr Kommen zugesagt. Es moderieren Meinrad Knapp ( ATV), Corinna Milborn (PULS 4, PULS 24) und Michael Fleischhacker (ServusTV). Die genannten Journalistinnen und Journalisten werden im gleichen Ausmaß abwechselnd als Moderator fungieren, die jeweilige Redaktion zeichnet damit für jeweils 30-Minutenverantwortlich, heißt es in einer Aussendung der TV-Stationen. Das Vor- und Nachprogramm obliegt dem jeweiligen Senderselbst und wird eigenständig gestaltet.

Eine Woche vor der Wahl, am Sonntag, 22. September präsentiert dazu der Meinungsforscher Peter Hajek eine Hochschätzung der Sonntagsfrage über den möglichen Wahlausgang. Dazu wird es Ergebnisse zur voraussichtlichen Wahlbeteiligung, zur Sicherheit der Stimmabgabe für die jeweiligen Parteien,Parteipräferenzen der Unentschlossenen und Spezialfragen der TV-Sender geben.

Direkt am Wahltag treffen die SpitzenkandidatInnen dann um 20:15 Uhr LIVE auf ATV, PULS 4, PULS 24 und ServusTV aufeinander.