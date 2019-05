Podcasts: Österreich hat erste Netzwerkwerbung auf dem Audioformat

Der Werbemarkt im Podcastbereich kommt in Österreich in Bewegung. Die Automarke Mazda hat als erster Werber eine breite Fläche gebucht. Auf sieben verschiedenen österreichischen Podcast-Formaten werden in den kommenden Wochen zu insgesamt fünf Themenbereichen Host-Reads und Spots veröffentlicht. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem Podcast-Netzwerk "Missing Link" ("Ganz offen gesagt", "Ganz Wien", " Merci Chérie",...).

Podcasts haben als Mediengattung erst in jüngerer Vergangenheit Fuß gefasst. Laut Reuters Digital News Report konsumiert fast ein Drittel der Österreicher regelmäßig Podcasts.