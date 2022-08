ORF2-Doku-Reihe „Weites Land": Spurensuche zwischen Klischees

„In den Vordergrund der jeweiligen Folge stellen wir Porträts von Menschen aus den verschiedensten Milieus, die wir in ihrem persönlichen Umfeld filmen. Denn wer kann am ehesten erfahrbar machen, was uns Österreicherinnen und Österreicher ausmacht, wenn nicht die Menschen aus den jeweiligen Bundesländern selbst?“, sagt Rezny.

Ganz im Westen zu beginnen, hatte einen guten Grund. „Als erstes Bundesland haben wir Vorarlberg gewählt, weil es von Wien aus gesehen am weitesten weg ist und uns am fremdesten war“, erläutert die Regisseurin, die kürzlich für die „kreuz und quer“-Sendung „Speisen wie die Götter – Ein himmlisches Kochduell“ mit dem Fernsehpreis der Erwachsenenbildung ausgezeichnet wurde.

Die Bewohner des Ländle hat Rezny „als ungemein höflich, reserviert und zuvorkommend erlebt. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie eine ganz spezielle Mischung aus traditionell und modern – und für mein Empfinden eigentlich auch irgendwie ,unösterreichisch‘ – sind, also wenn es zum Beispiel ums Jammern geht oder darum, offen gegenüber Fremdem zu sein.“ Und so erfährt man in „Weites Land“, hier wird nicht geraunzt, „da schimpft man direkt.“