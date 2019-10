ORF-TVthek mit Rekord-Zugriffen

Mit 1,694 Mio. österreichischen Usern pro Monat (14 Jahre und älter) wird die ORF-TVthek laut Online-Reichweitenstudie ÖWA Plus von so vielen Menschen wie nie zuvor genutzt. Sie kommt demnach auf eine Monatsreichweite von 25,7 Prozent, womit mehr als ein Viertel aller österreichischen Internetnutzer auch Nutzer der ORF-TVthek sind. Pro Woche wird sie von 686.000 Usern frequentiert, was der bisher höchsten Wochenreichweite von 10,4 Prozent der Internetbevölkerung entspricht.