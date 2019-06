ORF mit neuer TV-Show: "Feuer und Flamme" startet im Herbst

Zwei Autos sind frontal zusammengekracht. Eines der Fahrzeuge fängt Feuer, schwarzer Rauch steigt auf und erste Autoreifen explodieren. Jede Minute zählt, denn die zwei Autolenker liegen bewusstlos und verletzt in ihrem „Totalschaden“. Das ist die Ausgangssituation der Challenge, der sich nun acht Feuerwehrmänner und vier Feuerwehrfrauen am Dienstagabend stellen. Aber nicht nur das. Denn die zwölf Kandidaten aus allen Bundesländern stehen dabei unter ständiger Beobachtung: Eine Drohne schwirrt über ihren Helmen, zahlreiche Kameras sind hautnah bei der Bergung der Verletzten und bei der Brandbekämpfung dabei. Die dabei entstandenen Bilder sind das Ausgangsmaterial für die neue ORF-Show mit dem Titel „ Feuer und Flamme“, die gerade im niederösterreichischen Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln gedreht wird.

Durch das im Herbst auf ORF1 zu sehende Format mit acht Folgen führt Andi Knoll, der als Kind nie Feuerwehrmann werden wollte, sondern Lokführer: „Ich bin zwar ein Bua vom Land, in einem 3.000-Einwohner-Dorf aufgewachsen, aber ich war nie bei der örtlichen Musikkapelle, bei den Schützen oder bei der Freiwilligen Feuerwehr“, sagt der 46-jährige Tiroler im KURIER-Gespräch anlässlich eines Drehbesuchs in Tulln.