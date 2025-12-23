ORF kündigt Eröffnung von neuem Nahost-Büro Mitte 2026 an

Der ORF wird Mitte 2026 ein neues Nahost-Büro eröffnen. Das wurde am Dienstag per Aussendung mitgeteilt. Der ORF bestätigt damit KURIER-Informationen über Pläne bezüglich des Korrespondentenbüros in Kairo und des Vertrags mit Karim El-Gawhary.

Generaldirektor Roland Weißmann habe die zuständige Chefredaktion mit der entsprechenden Planung beauftragt, hieß es in einer Aussendung. Chefredakteurin Gabi Waldner-Pammesberger sagte dazu: "Wir werden in den kommenden Wochen mögliche Standorte sondieren und bis März 2026 ein entscheidungsreifes Konzept für eines der arabischen Länder im östlichen Mittelmeerraum vorlegen." Das neue Büro soll laut ORF Mitte des Jahres eröffnet werden und sukzessive die Aufgaben des Büros in Kairo übernehmen.