Gerhard Zeiler: „Wir würden heute mehr Gerd Bachers brauchen“

ORF2. Mit der Vorpremiere der Doku „Gerd Bacher, 100: Demokratie lernen“ und einem eindringlichen Festredner Gerhard Zeiler beging der ORF Dienstagabend den 100. Geburtstag seines legendären, 2015 verstorbenen Chefs. 1967, infolge des von Österreichs Zeitungen initiierten Volksbegehrens für die Unabhängigkeit des ORF an dessen Spitze gekommen, prägte ihn Bacher über 20 Jahre – obwohl ihn die Politik, begonnen bei SPÖ-Bundeskanzler Bruno Kreisky, immer wieder entfernte. Bachers Motivation: „Es ist eine der faszinierenden Herausforderungen für einen Bürger dieses Landes mitzuhelfen, aus Österreich eine vollständig funktionierende Demokratie zu machen“, zitierte Medienmanager Zeiler aus dem erstem TV-Auftritt als Generalintendant. Und weiter: „Ich verspreche, dass ich mit meinen Mitarbeitern alles unternehmen werden, dieses Unternehmen unabhängig zu führen im Sinne des alleinigen Eigentümers, des gesamten österreichischen Volkes."

Nach dem von den unabhängigen Zeitungen - allen voran der KURIER unter Hugo Portisch - lancierten Volksbegehrens zur Unabhängigkeit des ORF betrat dort Gerd Bacher die Chefetage

Wer immer noch Nazi ist, muss in erster Linie ein Trottel sein Demokratie war etwas, was der vormalige HJ-Führer und Kriegsfreiwillige erst lernen musste und dann mit Nachdruck vertrat: „Wenn heute immer noch einer ein Nazi ist, so muss es sich in erster Linie um einen Trottel oder noch Ärgeres handeln“, so Bacher in der Doku. Den ORF hat der „Tiger“ „geprägt wie kein Zweiter – mit Mut zur Unabhängigkeit, Innovationskraft und der festen Überzeugung, dass Qualität der wahre Maßstab des Österreichischen Rundfunks ist“, sagte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.

