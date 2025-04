ORF-Büros in USA, China und Türkei künftig von Frauentrio geleitet

Die Zahl an Frauen an der Spitze von ORF-Korrespondentenbüros steigt. Denn Barbara Wolschek löst Thomas Langpaul in Washington als Büroleiterin ab, und Alexandra Siebenhofer folgt auf Josef Dollinger in Peking. Eine weitere Rochade vollzieht sich in Istanbul, wo Rosa Lyon statt Katharina Wagner künftig die Büroleitung inne hat, teilte der ORF am Mittwoch in einer Aussendung mit. Alle drei bisherigen Büroleiter kehren in die ORF-Zentrale in Wien zurück.

"Es freut mich sehr, dass wir drei der besten Journalistinnen des ORF mit der Leitung von enorm wichtigen Büros unseres Korrespondentennetzes betrauen können", hielt ORF-Chef Weißmann zu den Neubesetzungen fest. Wolschek berichtet seit 1998 für den ORF über außenpolitische Themen und ist seit einem Jahr als Korrespondentin im ORF-Büro Washington tätig. Die Mittfünfzigerin sammelte u.a. in Syrien, Schweden, Brüssel, der Türkei oder auch Israel Erfahrung. In Washington war sie bereits 2001 im Einsatz, als sich die Anschläge des 11. September ereigneten.