Olympia-Reporterin entschuldigte sich für Alkohol-Auftritt

Vorerst keine drastischen Konsequenzen hatte ein bemerkenswerter Vorfall im Rahmen der olympischen TV-Berichterstattung, der sofort viral ging.

Nach einem Alkohol-Aussetzer live im australischen Fernsehen bat die Reporterin Danika Mason um Entschuldigung. "Ich möchte kurz den Moment nutzen, wenn das okay ist, um mich zu entschuldigen", sagte Mason am Tag nach dem Geschehen. "Ich hätte nichts trinken sollen - und erst recht nicht unter diesen Bedingungen: Es ist kalt, wir sind in großer Höhe, und dass ich nichts zu Abend gegessen hatte, hat wahrscheinlich auch nicht geholfen."