Olympia-Reporterin entschuldigte sich für Alkohol-Auftritt

Australische Journalistin sprach über Kaffee und Leguane, malte einen Schneeengel in den Schnee.
19.02.2026, 15:28

Vorerst keine drastischen Konsequenzen hatte ein bemerkenswerter Vorfall im Rahmen der olympischen TV-Berichterstattung, der sofort viral ging.

Nach einem Alkohol-Aussetzer live im australischen Fernsehen bat die Reporterin Danika Mason um Entschuldigung. "Ich möchte kurz den Moment nutzen, wenn das okay ist, um mich zu entschuldigen", sagte Mason am Tag nach dem Geschehen. "Ich hätte nichts trinken sollen - und erst recht nicht unter diesen Bedingungen: Es ist kalt, wir sind in großer Höhe, und dass ich nichts zu Abend gegessen hatte, hat wahrscheinlich auch nicht geholfen."

Kaffee und Leguane

Mason war am Mittwoch im Rahmen einer Show des australischen Senders Channel9 live aus Livigno zugeschaltet. Dabei redete sie auffällig langsam und recht zusammenhangslos über die Kaffeepreise in Italien, Leguane und Lindsey Vonn. Später legte sie sich hin, um einen Schneeengel zu machen. Das alles war im australischen Frühstücksfernsehen zu verfolgen.

"Mir ist das ein bisschen peinlich. Ich habe eine Situation komplett falsch eingeschätzt", sagte Mason. Schon Tage zuvor hatte Mason bei einer Reportage aus einem Nachtclub berichtet, einige Limoncello von Italienern bekommen zu haben.

