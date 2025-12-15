Der KURIER befindet sich mit seinem Digital-Angebot weiter auf Erfolgskurs. Wie die am Montag veröffentlichte Auswertung der Österreichischen Web Analyse (ÖWA) zeigt, konnte das Einzelangebot des Medienhauses im November über 7,2 Millionen Unique Clients verbuchen.

Das ist der Bestwert unter allen privaten Medienangeboten in Österreich – noch vor Krone.at, oe.24 und der Standard.at, die auf den weiteren Plätzen folgen. Der ORF ist mit mehr als 12 Millionen Unique Clients im Einzelangebot nach wie vor Spitzenreiter.