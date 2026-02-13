ÖWA für Jänner: Erfolgreicher Start ins neue Jahr für Kurier.at
Das neue Jahr beginnt wie das alte endete. In der am Freitag veröffentlichten Auswertung der Österreichischen Web Analyse (ÖWA) konnte das Einzelangebot des KURIER seinen Top-Platz vom Dezember bestätigen. Mit über 8,9 Millionen Unique Clients landete KURIER.at abermals auf Platz eins der privaten Medien in Österreich - und das nun schon das dritte Monat in Folge.
Oe24.at folgt auf Platz 2, vor Krone.at und derStandard.at. Der ORF ist insgesamt auch im Jänner im Einzelangebot absoluter Spitzenreiter. Mehr als 13,3 Millionen Unique Clients nutzten das öffentlich-rechtliche Digital-Angebot.
Damit blieb kurier.at im Vergleich zum Vormonat Dezember bei den Unique Clients auf hohem Niveau stabil, bei den Aufrufen verzeichnete man mit 57,54 Millionen ein deutliches Plus von 6,3 Prozent.
Auch KURIER-Dachangebot auf Platz eins
Auch das Dachangebot, in dem alle Marken des KURIER Medienhauses ausgewiesen werden, ist weiter auf Erfolgskurs. kurier.at, profil.at und futurezone.at erreichten im Dezember insgesamt 10,426 Millionen Unique Clients. Das Dachangebot landete damit noch deutlich vor dem oe24-Netzwerk (8,585 Millionen Unique Clients). Spitzenreiter ist auch hier das ORF.at Network mit 14,480 Millionen Unique Clients.
Unique Client ist ein von mindestens einer Person verwendetes Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC).
Visits sind die Zahl der zusammenhängenden Zugriffe der User:innen auf das Online-Angebot eines Anbieters.
Die Österreichische Webanalyse erhebt seit über zwei Jahrzehnten Daten für den österreichischen Onlinemarkt. Die Leistungsdaten ihrer Mitglieder sind vergleichbar und geprüft.
Anmerkung: Seit Oktober weist die ÖWA keine Unique User mehr aus.
