Das neue Jahr beginnt wie das alte endete. In der am Freitag veröffentlichten Auswertung der Österreichischen Web Analyse (ÖWA) konnte das Einzelangebot des KURIER seinen Top-Platz vom Dezember bestätigen. Mit über 8,9 Millionen Unique Clients landete KURIER.at abermals auf Platz eins der privaten Medien in Österreich - und das nun schon das dritte Monat in Folge.

Oe24.at folgt auf Platz 2, vor Krone.at und derStandard.at. Der ORF ist insgesamt auch im Jänner im Einzelangebot absoluter Spitzenreiter. Mehr als 13,3 Millionen Unique Clients nutzten das öffentlich-rechtliche Digital-Angebot.