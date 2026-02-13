Reichweiten-Messung

ÖWA für Jänner: Erfolgreicher Start ins neue Jahr für Kurier.at

Bei den Unique Clients konnte KURIER.at Platz eins der privaten Medien bestätigen – vor oe24.at, Krone.at und derStandard.at.
Karl Oberascher
13.02.2026, 14:48

KURIER Gebäude

Das neue Jahr beginnt wie das alte endete. In der am Freitag veröffentlichten Auswertung der Österreichischen Web Analyse (ÖWA) konnte das Einzelangebot des KURIER seinen Top-Platz vom Dezember bestätigen. Mit über 8,9 Millionen Unique Clients landete KURIER.at abermals auf Platz eins der privaten Medien in Österreich - und das nun schon das dritte Monat in Folge. 

Oe24.at folgt auf Platz 2, vor Krone.at und derStandard.at. Der ORF ist insgesamt auch im Jänner im Einzelangebot absoluter Spitzenreiter. Mehr als 13,3 Millionen Unique Clients nutzten das öffentlich-rechtliche Digital-Angebot.

Damit blieb kurier.at im Vergleich zum Vormonat Dezember bei den Unique Clients auf hohem Niveau stabil, bei den Aufrufen verzeichnete man mit 57,54 Millionen ein deutliches Plus von 6,3 Prozent. 

Auch KURIER-Dachangebot auf Platz eins

Auch das Dachangebot, in dem alle Marken des KURIER Medienhauses ausgewiesen werden, ist weiter auf Erfolgskurs. kurier.at, profil.at und futurezone.at erreichten im Dezember insgesamt 10,426 Millionen Unique Clients. Das Dachangebot landete damit noch deutlich vor dem oe24-Netzwerk (8,585 Millionen Unique Clients). Spitzenreiter ist auch hier das ORF.at Network mit 14,480 Millionen Unique Clients. 

