Unique Clients in ÖWA: Kurier.at auch im Februar auf Platz eins der privaten Medien

Der KURIER bestätigt seinen digitalen Wachstumskurs. In der am Freitag veröffentlichten Auswertung der Österreichischen Web Analyse (ÖWA) für den Februar landete das Einzelangebot kurier.at wieder auf dem ersten Platz der privaten Medien. Konkret wurde kurier.at von über 8,7 Millionen Unique Clients - also unterschiedlichen Endgeräten - aufgerufen. Nur ORF.at kam im vergangenen Monat auf einen besseren Wert. Mehr als 12,9 Millionen Unique Clients nutzten das öffentlich-rechtliche Digital-Angebot.

Damit schreibt kurier.at den Erfolgskurs der vergangenen Monate fort. Seit November liegt das Einzelangebot des KURIER Medienhauses nun schon auf Platz 1 bei den Unique Clients. Oe24.at folgt auf Platz 2, vor Krone.at und derStandard.at.