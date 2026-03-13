Unique Clients in ÖWA: Kurier.at auch im Februar auf Platz eins der privaten Medien
Der KURIER bestätigt seinen digitalen Wachstumskurs. In der am Freitag veröffentlichten Auswertung der Österreichischen Web Analyse (ÖWA) für den Februar landete das Einzelangebot kurier.at wieder auf dem ersten Platz der privaten Medien. Konkret wurde kurier.at von über 8,7 Millionen Unique Clients - also unterschiedlichen Endgeräten - aufgerufen. Nur ORF.at kam im vergangenen Monat auf einen besseren Wert. Mehr als 12,9 Millionen Unique Clients nutzten das öffentlich-rechtliche Digital-Angebot.
Damit schreibt kurier.at den Erfolgskurs der vergangenen Monate fort. Seit November liegt das Einzelangebot des KURIER Medienhauses nun schon auf Platz 1 bei den Unique Clients. Oe24.at folgt auf Platz 2, vor Krone.at und derStandard.at.
Damit blieb kurier.at im Vergleich zum Vormonat Jänner auf hohem Niveau stabil, bei den Aufrufen verzeichnete man mit 62,96 Millionen ein deutliches Plus von 9,4 Prozent.
Auch KURIER-Dachangebot auf Platz eins
Auch das Dachangebot, in dem alle Marken des KURIER Medienhauses ausgewiesen werden, ist weiter auf Erfolgskurs. kurier.at, profil.at und futurezone.at erreichten im Februar insgesamt 9,6 Millionen Unique Clients. Das Dachangebot landete damit noch deutlich vor dem oe24-Netzwerk (7,4 Mio. Unique Clients). Spitzenreiter ist auch hier das ORF.at Network mit 13,55 Millionen Unique Clients.
Unique Client ist ein von mindestens einer Person verwendetes Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC).
Visits sind die Zahl der zusammenhängenden Zugriffe der User:innen auf das Online-Angebot eines Anbieters.
Die Österreichische Webanalyse erhebt seit über zwei Jahrzehnten Daten für den österreichischen Onlinemarkt. Die Leistungsdaten ihrer Mitglieder sind vergleichbar und geprüft.
Anmerkung: Seit Oktober weist die ÖWA keine Unique User mehr aus.
