Der KURIER befindet sich mit seinem Digital-Angebot weiter auf Erfolgskurs. Wie die am Freitag veröffentlichte Auswertung der Österreichischen Web Analyse (ÖWA) zeigt, konnte das Einzelangebot des Medienhauses im Dezember über 8,9 Millionen Unique Clients verbuchen. Das ist noch einmal eine deutliche Steigerung im Vergleich zum November, in dem die ÖWA 7,2 Millionen Unique Clients zählte.

Schon im November bedeutete das: Bestwert unter allen privaten Medienangeboten in Österreich. Und auch im Dezember konnte kurier.at den Spitzenplatz halten. Oe24.at folgt auf Platz 2, vor Krone.at und der Standard.at.

Der ORF ist insgesamt auch im Dezember im Einzelangebot absoluter Spitzenreiter. Mehr als 12 Millionen Unique Clients nutzten das öffentlich-rechtliche Digital-Angebot.