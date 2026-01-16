ÖWA: Dezember-Daten bestätigen Erfolgskurs – kurier.at wieder erfolgreichstes Privatmedium
Der KURIER befindet sich mit seinem Digital-Angebot weiter auf Erfolgskurs. Wie die am Freitag veröffentlichte Auswertung der Österreichischen Web Analyse (ÖWA) zeigt, konnte das Einzelangebot des Medienhauses im Dezember über 8,9 Millionen Unique Clients verbuchen. Das ist noch einmal eine deutliche Steigerung im Vergleich zum November, in dem die ÖWA 7,2 Millionen Unique Clients zählte.
Schon im November bedeutete das: Bestwert unter allen privaten Medienangeboten in Österreich. Und auch im Dezember konnte kurier.at den Spitzenplatz halten. Oe24.at folgt auf Platz 2, vor Krone.at und der Standard.at.
Der ORF ist insgesamt auch im Dezember im Einzelangebot absoluter Spitzenreiter. Mehr als 12 Millionen Unique Clients nutzten das öffentlich-rechtliche Digital-Angebot.
Im Vergleich zum Vormonat November konnte sich kurier.at bei den Unique Clients damit um 25 Prozent steigern, auch bei den Pageviews verzeichnete kurier.at ein deutliches Plus. Mit insgesamt 54,1 Millionen Seitenaufrufen wurden rund 15 Prozent mehr einzelne Seitenaufrufe gegenüber dem Vormonat November erreicht.
Auch KURIER-Dachangebot auf Platz eins
Auch das Dachangebot, in dem alle Marken des KURIER Medienhauses ausgewiesen werden, ist weiter auf Erfolgskurs. kurier.at, profil.at und futurezone.at erreichten im Dezember insgesamt 10,3 Millionen Unique Clients. Das Dachangebot landete damit noch deutlich vor "derStandard.at Network" (7,5 Millionen Unique Clients).
Unique Client ist ein von mindestens einer Person verwendetes Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC)
Visits sind die Zahl der zusammenhängenden Zugriffe der User:innen auf das Online-Angebot eines Anbieters.
Die Österreichische Webanalyse erhebt seit über zwei Jahrzehnten Daten für den österreichischen Onlinemarkt. Die Leistungsdaten ihrer Mitglieder sind vergleichbar und geprüft.
Anmerkung: Seit Oktober weist die ÖWA keine Unique User mehr aus.
