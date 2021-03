„Österreichs wunderbare Jahre“: Prominente erzählen aus ihrem Leben

„Die Idee war, Persönlichkeiten über ihre wunderbaren Jahre erzählen zu lassen, in persönlichen Interviews das Lebensgefühl von damals zu spiegeln und das Zeitgeschehen nachvollziehbar zu machen“, erläutert Jelinek. Mehr als 60 prominente Zeitzeugen geben Einblicke in ihr Leben – und auch in „wilde Geschichten.“ Für jüngere Zuschauer werde es das eine oder andere Aha-Erlebnis geben, und ältere können da und dort in Erinnerungen schwelgen, so Jelinek.