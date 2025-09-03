Ö3-Austria Top 40 nun auch mit eigenen Österreichcharts

Die Ö3-Austria Top 40 sind Österreichs einzige offizielle Hitparade. Künftig werden jeden Monat auch spezielle Österreichcharts in den Kategorien Single und Album erhoben. Außerdem verlängerte der Verband der österreichischen Musikwirtschaft IFPI die Zusammenarbeit mit Ö3.

Der Sender präsentiert die Top 40 künftig montags ab 22 Uhr. Und es startet ein eigener Podcast, der die aktuellen Charts noch intensiver beleuchtet, hieß es seitens der IFPI am Mittwoch.