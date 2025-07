Neuer Teaser zur 5. Staffel von "Stranger Things": Einmal noch kämpfen

So beginnt der offizielle Begleittext zur fünften Staffel der Netflix-Erfolgsserie "Stranger Things", der gemeinsam mit einem Teaser-Clip am 16. Juli online ging. Der knapp dreiminütige Teaser drückt viele Knöpfe bei den Fans, die den Kampf einer Freundesrunde im Kleinstädtchen Hawkins zuletzt mitverfolgt - und der Plattform Netflix dabei respektable Abo- und Zugriffszahlen beschert haben: Die 4. Staffel verzeichnete laut Variety 2022 innerhalb der ersten 91 Tage mehr als 140 Millionen Zugriffe und war damit lange zeit die meistegesehene englischsprachige Serie (erst heuer stellte die Serie "Adolescence" diesen Rekord ein).

Zweifellos soll das Finale von "Stranger Things" an diese Rekordmarke anschließen - und so spitzt sich alles auf einen Endkampf zwischen der mit übersinnlichen Fähigkeiten ausgestatteten Eleven (Millie Bobby Brown) und ihrer Freunde gegen den Dämon Vecna (Jamie Campbell Bower) hinaus.

"Doch Vecna ist spurlos verschwunden und niemand weiß, was er im Schilde führt", heißt es dazu im Netflix-Begleittesxt. "Was die Mission zusätzlich erschwert, ist die Tatsache, dass die Regierung die Stadt unter Quarantäne gestellt und ihre Jagd auf Elfi verschärft hat, die deshalb wieder untertauchen muss (...) Die letzte Schlacht steht bevor und damit müssen sich die Freund*innen einer Dunkelheit stellen, die noch mächtiger und tödlicher ist, als alles, was sie zuvor erlebt haben."

Laut Teaser soll die letzte Staffel in mehreren Etappen online gehen _ ein erster Teil ab 27. 11., ein zweiter ab 26. 12. 2025. Das Finale wird dann ab 1. Jänner verfügbar sein.