Neue TV-Show sucht Deutschlands dümmsten Promi

ProSieben startet am 1. September die neue TV-Show "Deutschlands dümmster Promi". Moderiert wird die Sendung von Amira Aly und Christian Düren (Artikelbild). In der Show wird das klassische Quiz-Konzept umgedreht – wer am meisten weiß, fliegt raus. Die Aufgaben beinhalten ganz unterschiedliche Kategorien, von Logik bis Buchstabieren.