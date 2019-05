Neu zum Streamen: "Fleabag", "The Rain" und "Good Sam"

Good Sam

Nicht halb so düster ist dieser Feel-Good-Movie: Protagonistin Kate lebt in New York, ist Reporterin und ständig auf der Jagd nach Geschichten, bei denen sie sich auch mal in Gefahr begibt. Ihr Chef sieht das gar nicht gerne und schickt sie zu einem neuen Auftrag: Kate soll eine Dame interviewen, die eine Tasche voll Geld vor ihrem Haus entdeckt hat. Das klingt zunächst wenig verlockend. Aber dann finden immer mehr Menschen in New York solche Taschen vor ihren Haustüren, die von einem gewissen "Good Sam" stammen.

