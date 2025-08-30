Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat einem Medienbericht zufolge die Namen und das Abbild von Prominenten wie Scarlett Johansson und Taylor Swift ohne deren Erlaubnis für Dutzende anzügliche Chatbots in sozialen Medien verwendet. Während viele von Nutzern erstellt wurden, entwickelte eine Meta-Mitarbeiterin mindestens drei davon, darunter als "Parodie" gekennzeichnete Taylor-Swift-Bots, wie Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters ergaben. Die Avatare machten den Testern zufolge regelmäßig sexuelle Avancen und gaben sich oft als die echten Schauspieler und Künstler aus. Es war auch möglich, Chatbots von prominenten Minderjährigen zu erschaffen, darunter einen, der den 16-jährigen Filmstar Walker Scobell darstellte.

KI-generierte Inhalte waren zum Teil auch freizügig Die KI-generierten Inhalte waren zum Teil auch freizügig. Auf Anfrage nach intimen Bildern von sich selbst erstellten die Chatbots fotorealistische Bilder der dargestellten Frauen in der Badewanne oder in Dessous. Unter den Chatbots befanden sich auch solche, die sich als die Schauspielerin Anne Hathaway, die Sängerin Selena Gomez oder den Rennfahrer Lewis Hamilton ausgaben. Ein Sprecher von Hathaway erklärte, diese sei sich der von Meta und anderen KI-Plattformen erstellten intimen Bilder bewusst und prüfe weitere Schritte. Stellungnahmen der anderen betroffenen Prominenten lagen zunächst nicht vor. Ein Meta-Sprecher sagte Reuters, die KI-Werkzeuge des Unternehmens hätten keine intimen Bilder von Erwachsenen oder Bilder von prominenten Kindern erstellen dürfen. Er führte dies auf Mängel bei der Durchsetzung der eigenen Richtlinien zurück. Das Unternehmen erlaube zwar die Erstellung von Bildern von Personen des öffentlichen Lebens, die Richtlinien verböten jedoch nackte, intime oder sexuell anzügliche Darstellungen. Kurz vor der Veröffentlichung des Reuters-Berichts löschte Meta rund ein Dutzend der Bots. Der Sprecher lehnte dazu eine Stellungnahme ab.