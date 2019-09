"Mein Wahlometer": 1, 2 oder 3, ob ihr wirklich richtig steht?

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Um 20:15 Uhr tönt aus den Fernseherlautsprechern Musik, die man sonst nur auf FM4 hört: "Nobody speak" von DJ Shadow. ORF-Moderatorin Lisa Gadenstätter schlendert durch die Säulenhalle des Parlaments, dazu springen Eckpunkte der jüngeren Zweiten Republik ins Bild - und wieder hinaus. Dann betritt Gadenstätter in dem schmissigen Intro den Plenarsaal des Nationalrats, der mit Special Effects als Riesen-Baustelle dargestellt wird – was er derzeit ja auch ist.

Mit „Mein Wahlometer“ führt ORFeins also seine Serie an innovativen, jüngeren TV-Formaten zur Wahlkampfbegleitung fort. Nach der „Wahlfahrt“ mit Hanno Settele und dem Polit-Quiz „Nationalraten“ gibt es jetzt ein Hauptabendformat, in dem möglichst übersichtlich und verständlich die Positionen der sechs aussichtsreichsten Parteien dargestellt werden sollen. In Teil 1 ging es um „das liebe Geld“.