Medienprojekt "Jetzt" kommt Chefredakteurin noch vor Start abhanden

Die Mitgliederkampagne ist zwar geschafft, störungsfrei geht es für das Medienprojekt „Jetzt“ dennoch nicht durch den Sommer. Chefredakteurin Elisalex Henckel-Donnersmarck kommt dem Medium im Aufbau abhanden. Das teilte Gründer Florian Novak am Montag in einem Newsletter mit. Als Grund führt er „unterschiedliche Einschätzungen über die für den weiteren Aufbau von 'Jetzt' notwendigen Rahmenbedingungen“ an. Das bestätigt die Ex-Chefredakteurin mit gleichem Wortlaut auf Bluesky.

Die Entscheidung soll „nach intensiven Monaten des Aufbaus“ gemeinsam getroffen worden sein. „Wir verabschieden Elisalex mit großer Wertschätzung - nicht nur für ihren Beitrag zur Entwicklung von 'Jetzt', sondern auch als besonderen Menschen und herausragende Journalistin“, dankte Novak der früheren „Datum“-Chefredakteurin.