"Medienlöwin" Corinna Milborn startet neue Sendung

Polit-Talk

Anders als bei ihrem Talk "Pro und Contra" setzt die Infochefin bei " Milborn" auf aufeinander folgende Einzelinterviews: "Ich spreche mit den Gästen hintereinander, sie können nachfragen und aufeinander reagieren, aber nicht in eine Konfrontation einsteigen", so Milborn.



In ausführlichen Einzelgesprächen werden politische und gesellschaftspolitische Themen erörtert, analysiert und hinterfragt. Gäste, die derzeit das Meinungsfeld in Österreich bestimmen, von aktiven PolitikerInnen bis hin zu WissenschaftlerInnen und ExpertInnen, erklären ihren aktuellen Standpunkt.



"Ich verspreche mir von der Sendung tiefergehende Einblicke in die Politik und eine Bühne für interessante Menschen im Land, die man kennenlernen sollte", so die Puls4- und Puls24-Infochefin.