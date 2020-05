Mediengruppe Dampfschiffkommander

Vonphilipp WilhelmerDas Berliner Regierungsviertel wurde noch nie auf dem Wasserweg angegriffen. Das wird sich ab Montag ändern: Das Medienstartup „The Pioneer“ des deutschen Starjournalisten Gabor Steingart bewegt sich dieser Tage von Hamburg Richtung Berlin-Mitte. Per Boot. Die „ Pioneer One“ wird künftig der Standort der Redaktion sein und in der Nähe von Kanzleramt und Bundestag auf der Spree unterwegs sein.

So auffällig Gaborts Medien-Startup ist, so viele Hoffnungen verknüpfen viele in der Branche damit: Die Plattform soll werbefrei sein und nur mit Mitgliedsbeiträgen finanziert werden. Zehn Prozent der Anteile werden außerdem in Leserhand wandern. Wer sich jetzt wundert, wie Gabort mit diesem für viele fruchtlosen Traum ein eigenes Redaktionsboot finanziert, wird schlauer, wenn er sich die Beteiligungen ansieht: Axel Springer hält ein Drittel und ist ein finanzstarker Partner. Die Mehrheit am Unternehmen kontrollieren Steingart und das Management.

Wer Mitglied ist, bekommt nicht nur die neuesten Nachrichten und Meinungselemente von The Pioneer vorbeigeschippert, sondern hat auch Zutritt zur schwimmenden Redaktion, wo sich schon am Weg nach Berlin prominente Gäste die Klinke der Kajütentür in die Hand geben: Zu den geplanten Interviewgästen auf dem Weg des Redaktionsschiffes nach Berlin zählten die Henkel-Aufsichtsratsvorsitzende Simone Bagel-Trah, die „Fridays-for-Future“-Aktivistin Carla Reemtsma, der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel ( SPD) und VW-Konzernchef Herbert Diess