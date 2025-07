Österreicher Bernhard Weiss wird Chef über 870 Radiosender

Riesen Karrieresprung für den österreichischen Medienmanager Bernhard Weiss: Der ehemalige Gründungsgeschäftsführer von kronehit übernimmt die Verantwortung über 870 Sender. Weiss wird beim amerikanischen Radiokonzern iHeartMedia, zu dem er 2003 gewechselt war, am Freitag zum Chief Operating Officer bestellt, hieß es in einer Presseaussendung.

Mit einem Gesamtumsatz von rund vier Milliarden Dollar und 10.000 Angestellten ist iHeartMedia demnach das mit Abstand größte Radiounternehmen der Welt. Es betreibt 870 Radiostationen in allen amerikanischen Bundesstaaten und erreicht damit 90 % der amerikanischen Bevölkerung. Weiters verzeichnet das Unternehmen im Podcastbereich über 160 Millionen Downloads pro Monat. Seit 2023 war Weiss als Division President für das operative Geschäft der Radiosender in New York, Chicago, Washington, Philadelphia und Baltimore verantwortlich.