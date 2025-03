Mediaprint nach schwierigen Zeiten wieder voll auf Kurs

Die Mediaprint, Österreichs größtes Zeitungsunternehmen und gemeinsames Druck-, Logistik- Vermarktungs- und Vertriebsunternehmen von Krone und KURIER, ist nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2022/23 im letzten Geschäftsjahr 2023/24 wieder voll auf Kurs.

Damit zeigen die Sanierungsbemühungen des neuen Führungstrios Gerhard Valeskini, Michael Tillian und Richard Grasl deutliche Erfolge, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Das Unternehmen konnte demnach sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Kostenseite saniert werden. Im Rahmen des Konsolidierungsprogramms wurden über 100 Maßnahmen in allen Bereichen des Unternehmens umgesetzt.