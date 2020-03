Media-Analyse: Gewinner und Verlierer der aktuellen Auswertung

Die Media-Analyse 2019 zeigt für Österreichs Printmedien einmal mehr ein durchwachsenes Bild. Etwa bei den Qualitätsmedien, wo der KURIER sich mit 7 Prozent Reichweite stabil behauptete. Der Standard etwa hatte einen signifikanten Rückgang um 1,2 Prozentpunkte zu verzeichnen und lag bei 6,6 Prozent Reichweite. Stabil im nationalen Qualitätssegment lag die Presse mit 4,2 Prozent Reichweite. Für die Salzburger Nachrichten hingegen wurden 2,9 Prozent erhoben, ein signifikantes Minus von 0,5 Prozentpunkten.

Neue Rechnung bei Fellners

Wie es um Wolfgang Fellners Österreich bzw. oe24 bestellt ist, lässt sich nicht auf den ersten Blick sagen. Die gute Nachricht zuerst: Für die Kauf-/Gratis-Kombi " Österreich/ oe24" wurde 2019 eine Reichweite von 8,8 Prozent ausgewiesen, ein signifikantes Plus von 0,8 Prozentpunkten. Allerdings: Für die Kauf-Version Österreich wurden nur 5,2 Prozent erhoben, für die Gratis-Ausgabe oe24 4,8 Prozent Reichweite. Was heißt das? Nachdem oe24 als Print-Titel ein Neueinsteiger in der Media-Analyse ist, lässt sich das mit den herkömmlichen Methoden nicht sagen.

Signifikant verlor die Neue Vorarlberger Tageszeitung um 0,2 Prozentpunkte auf 0,3 Prozent. Die Vorarlberger Nachrichten lagen 2019 bei 1,8 Prozent Reichweite.

"News" im Minus

Bei den Wochenzeitungen und Magazinen verlor News signifikant um 0,7 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent. Die ganze Woche lag bei 9,8 Prozent, das ins Eigentum des KURIER gewechselte profil bei 3,8 Prozent, der Falter bei 2,9 Prozent und der trend bei 1,1 Prozent.

"Krone" blieb an der Spitze

Reichweitenstärkste Tageszeitung war im Vorjahr weiterhin die Kronen Zeitung. Sie blieb mit 27,2 Prozent (rund 2 Millionen Leser) stabil. Auf dem zweiten Platz landete wie bisher die Gratiszeitung Heute, sie kam auf 12,2 Prozent. Dahinter folgte die Kleine Zeitung mit 10,4 Prozent Tagesreichweite.