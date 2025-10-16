Media-Analyse 24/25: KURIER überzeugt mit Qualität und Reichweite

Der KURIER unterstreicht in der aktuellen Media-Analyse 24/25 erneut seine Position als eine der stärksten Kauf-Qualitätstageszeitungen Österreichs. Ob werktags, am Wochenende oder mit dem Magazin KURIER freizeit – das KURIER Medienhaus erzielt mit seinen Printprodukten über 1,3 Millionen Kontakte* und zeigt ganz deutlich: Qualitätsjournalismus bleibt zukunftsweisend.

Starke Reichweite, klare Positionierung

Mit einer Reichweite von 5,5 % ist der KURIER eine feste Größe am österreichischen Medienmarkt. Im Stammgebiet Wien, Niederösterreich und Burgenland ist der KURIER die zweitgrößte Kauf-Tageszeitung. Besonders am Sonntag zeigt sich die Stärke der Marke: In Wien konnte der KURIER am Sonntag seine Reichweite signifikant steigern und im Stammgebiet Wien, Niederösterreich und Burgenland seine Position als zweitgrößte Tageszeitung sichern. QualitätsleserInnen mit Einfluss

Die LeserInnen des KURIER zählen zu den meinungsbildenden und wirtschaftlich aktiven Gruppen des Landes. Kaufkräftige, gebildete und einkommensstarke ÖsterreicherInnen greifen täglich zum KURIER – und am Samstag zur KURIER freizeit. Sie schätzen den klaren Blick auf aktuelle Themen, die Vielfalt an Perspektiven und den hohen journalistischen Anspruch.

KURIER freizeit: Lifestyle mit Haltung

Das Magazin KURIER freizeit erreicht jeden Samstag 315.000 LeserInnen und zählt zu den beliebtesten Lifestyle-Magazinen Österreichs. Jede Woche bietet es einen abwechslungsreichen Themenmix aus Reise, Mode, Beauty, Kultur und Genuss – umgesetzt mit journalistischer Tiefe und hohem Qualitätsanspruch. Besonders erfreulich: Auch jüngere Zielgruppen entdecken die Marke zunehmend für sich. Das Wochenende gehört dem KURIER

Die Wochenend-Kombi aus KURIER am Sonntag und KURIER freizeit erzielt mit 687.000 LeserInnen eine beeindruckende Reichweite. Damit beweist der KURIER, dass Print auch in einer digitalen Medienwelt überzeugt – durch Glaubwürdigkeit, Nähe und Lesefreude.