In den am Donnerstag veröffentlichten Daten der Media-Analyse , Österreichs größter Nutzungsstudie für Printmedien, wurden neben den Print- und Crossmedia-Reichweiten erstmals Cross-Media-Plus-Reichweiten ausgewiesen, welche die überschneidungsfreien Reichweiten für Print/ePaper + Web/App + Newsletter zeigen. Hier erzielt der KURIER e ine nationale Reichweite von 8,2 %, was 637.000 täglichen LeserInnen entspricht. Die Markenreichweite des KURIER im Stammgebiet (Wien, Niederösterreich, Burgenland) ist überproportional und liegt bei 13,2 %, das entspricht 452.000 Nutzern.

Starke Positionierung im Osten Österreichs

Im Stammgebiet – Wien, Niederösterreich, Burgenland – überzeugt der KURIER mit überdurchschnittlicher Leistung als Kauf-Tageszeitung: Täglich informieren sich 325.000 LeserInnen aus dem Stammgebiet im KURIER, das bedeutet 9,5 % Reichweite.

Erfreulich ist auch die Reichweite am Wochenende: Sonntag für Sonntag wird der KURIER von 560.000 LeserInnen konsumiert, was einer nationalen Reichweite von 7,2 % entspricht, in der Stammregion beträgt die Reichweite 12,5 %, was 426.000 LeserInnen entspricht.

KURIER mit "regionaler Offensive"

„Der KURIER bestätigt einmal mehr seine Stärke in der Region Wien, Niederösterreich und Burgenland als eine der größten Kauftageszeitungen", kommentiert Richard Grasl, Geschäftsführer des KURIER Medienhauses. "Am Wochenende ist der KURIER mit der Sonntagsausgabe sogar die zweitgrößte Kauftageszeitung im Stammgebiet. Diese Position soll in den kommenden Monaten weiter ausgebaut werden, indem der KURIER bewusst auf regionale Themen im Osten Österreichs setzen wird. Das Team rund um Chefredakteur Martin Gebhart wird sich dieser regionalen Offensive verstärkt im Digitalbereich, aber auch in Print und allen anderen Produkten des KURIER wie TV, Podcasts und Newsletter widmen.“

KURIER freizeit mit überdurchschnittlicher Reichweite

309.000 ÖsterreicherInnen – davon ein hoher Anteil mit überdurchschnittlichem Einkommen und hohem Bildungsgrad – lassen sich Woche für Woche von der einzigartigen Lifestyle-Welt des freizeit-Magazins inspirieren. Im Stammgebiet erzielt die freizeit eine überdurchschnittliche Reichweite von 7,6 %. Das Premium-Magazin ist das Must-Have für die ÖsterreicherInnen, wenn es um Trends, Reisen, Kulinarik, Mode, Beauty, Gesundheit und Wohlfühlthemen geht.

Erstmals in der MA 2024 ist die KURIER freizeit Markenreichweite (Print + Digital + Newsletter) mit 4,7 % bzw. 363.000 ÖsterreicherInnen.

KURIER Wochenend-Kombi erfolgreich

Besonders intensiv wird der KURIER am lesestarken Wochenende genutzt. 664.000 ÖsterreicherInnen lesen am Sonntag den KURIER und/oder am Samstag das Lifestyle-Magazin KURIER freizeit. Im Osten Österreichs – Wien, Niederösterreich und Burgenland – greifen sogar 14,9 % regelmäßig zur Wochenend-Kombi.

Quelle: MA 2024; CMR Plus Print/Digital/Newsletter, national, Schwankungsbreite +/- 0,4 %, Stamm, +/- 0,9 %, SB KURIER national +/- 0,4 %, Stamm +/- 0,8 %, SB KURIER am Sonntag +/- 0,4 %, Stamm +/- 0,9 %, SB freizeit, national, +/- 0,3 %, Stamm +/- 0,7 %, CMR+ national +/- 0,3 %, SB KURIER Wochenend-Kombi +/- 0,4 %, Stamm +/- 0,9 %, Onlinereichweite: Justierung an den Werten der Österreichischen Webanalyse (ÖWA), Details zur Schwankungsbreite auf www.media-analyse.at/Signifikanz