MA 2018 bestätigt dem KURIER solide Reichweite

Solide Reichweiten- und Leserwerte bestätigt die soeben veröffentlichte Media-Analyse (MA) dem KURIER für das Jahr 2018: 7,4 Prozent aller Österreicher über 14 Jahren lesen täglich den KURIER – das entspricht 556.000 Personen. 2017 betrug die Anzahl der täglichen KURIER-Leser 545.000. Signifikante Reichweitensteigerungen erzielt der KURIER gegenüber dem Vorjahr in der besonders relevanten Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen (+ 1,3 Prozentpunkte).

Diese starken Leserwerte korrespondieren mit den starken KURIER-Auflagendaten: Fast 130.000 verbreitete Auflage (JS 2018, Mo-Sa, davon ePaper: 9.064) bescheinigte kürzlich die aktuelle ÖAK dem KURIER und damit um rund 70 Prozent mehr als den unmittelbaren Mitbewerbern im Qualitätssegment.

Neue Wochenend-Kombi: Sonntags-KURIER/FREIZEIT mit 11,0 Prozent Reichweite

Erstmals ausgewiesen wurde in der aktuellen MA die KURIER Wochenend-Kombi: Sie dokumentiert für den KURIER am Sonntag und die FREIZEIT einen Kombiwert von 820.000 Lesern. Das entspricht einer Reichweite von 11,0 Prozent. Besonders reichweitenstark präsentiert sich diese neue Kombi in den begehrten TOP-Zielgruppen der Kaufkräftigen und der besser Gebildeten. So greifen 148.000 Vertreter der höchsten Kaufkraftstufe 1 und 163.000 Uniabsolventen sonntags zum KURIER oder samstags zur FREIZEIT, um sich zu informieren oder zu unterhalten. Allein der KURIER am Sonntag wurde 2018 von 681.000 Österreichern gelesen und erzielt damit eine Reichweite von 9,1 Prozent.

Die FREIZEIT wiederum lesen 6,2 Prozent der Österreicher. Damit zählt die Lektüre des KURIER Premium-Magazins für 462.000 Personen zum Wochenend-Programm.

Signifikante Reichweitensteigerungen in Oberösterreich

Über deutlich mehr Reichweite als noch im Vorjahr kann sich der KURIER im wichtigen Markt Oberösterreich freuen: 2018 beträgt diese 2,9 Prozent, das entspricht einem Plus von 52 Prozent. Auch der KURIER am Sonntag und die FREIZEIT verbuchen in Oberösterreich ein signifikantes Reichweitenplus.