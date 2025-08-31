"Literatur reloaded" auf Ö1: Ein Klassiker, zwei Perspektiven

Wie es klingt, wenn junge Menschen in ihren eigenen Worten Klassiker der Weltliteratur erzählen, ihre Erzählungen mit jenen der Erwachsenenwelt verwoben werden, kann man ab heute, Montag, eine Woche lange auf Ö1 nachhören. In der Reihe "Literatur reloaded: Die Klassiker" geht es von Dante bis Mann, von „Hamlet“ bis „Vom Winde verweht“. In diesem zehn Teile umfassenden Projekt von Elisabeth Weilenmann kommen jeweils zwei unterschiedliche Stimmen zusammen: Zum einen eine junge Person im Alter zwischen zwölf und 25 Jahren, zum anderen eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Beide erzählen unabhängig voneinander in ihrer eigenen Sprache und aus ihrer jeweiligen Perspektive die Handlung eines Klassikers der Weltliteratur nach.