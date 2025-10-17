"Ich bin raus": Lena Schilling blamiert sich bei Interview-Fragen

Es sollte ein lockeres Interview werden, doch für die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling endete es peinlich. Die 24-Jährige wurde im EU-Parlament vom Influencer Ian Jules zu einem kurzen Quiz eingeladen. Das Format: einfache Fragen, schnelle Antworten. Doch Schilling scheiterte bereits an den Grundlagen.

Hauptstadt Australiens? "Ich bin raus"

Die erste Frage des Content Creators war denkbar simpel: „Wie viel Euro sind 2.000 Cent?“ Schilling lachte verlegen und winkte ab: „Oida, Mathefragen – ich bin raus!“ Als Jules nachlegte und wissen wollte, was die Hauptstadt Australiens sei, gab sich die junge Politikerin endgültig geschlagen. „Ok, ja, ich bin raus“, sagte sie mit einem Lächeln und verschwand aus dem Bild. Der Clip der beiden geht derzeit im Internet viral.