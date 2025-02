Leichtes Wachstum für österreichischen Musikmarkt

Die Streaming-Angebote von Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer und Co. erwirtschafteten einen Umsatz von 185,8 Millionen Euro, ein neuerliches Plus von 10,9%. Die stärksten Wachstumsimpulse kamen im Vorjahr von Streaming-Abos und dem Verkauf von Vinyl-Schallplatten (+ 6,5% auf 13,1 Millionen Euro Umsatz).

Musikbranche bleibt signifikanter Wirtschaftsfaktor und wächst deutlich stärker als Österreichs Gesamtwirtschaft (- 0,9% in 2024). Trotz schwieriger gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte der heimische Musikkonsum in 2024 zum achten Mal in Folge zulegen und erreichte mit einem Plus von 7 Prozent einen Gesamtumsatz von 254 Millionen Euro.

Melissa Naschenweng ist regelmäßig in den Top 10 der Charts in Österreich, Deutschland und der Schweiz platziert und verhalf dem Schlager-Genre am Digitalmarkt zu neuen Höhen: 21 Millionen „Bergbauernbuam“ Song-Abrufe auf YouTube, 600.000 Follower auf Instagram und Facebook und 400.000 Spotify Hörer.

Josh. erreichte mit seinem Durchbruchs-Hit „Cordula Grün" über 100 Millionen Streams, „Expresso und Tschianti“ wurde mehr als 60 Millionen Mal gestreamt. Auf Spotify versammelte er im Vorjahr rund 1 Million monatliche Hörer. In Summe wurde Josh.´s Musik im In- und Ausland über eine Viertelmilliarde Mal gehört.

OSKA kann auf mehr als 50 Millionen Streams weltweit verweisen, absolvierte große Tourneen durch die USA und Europa und spielte im Vorprogramm renommierter Künstler wie Coldplay. Ihr Song „Pretty By Night” gehört zum Soundtrack des Amazon-Films „Silber und das Buch der Träume“. Mit ihrem Song „Come Home” teilt sich OSKA neben John Legend und Sia die Playlist der HBO-Serie „12 Dates Of Christmas“.

Toby Romeo feiert Konzert-Erfolge in ganz Europa und steuerte zuletzt den offiziellen Song zur Ski-WM in Saalbach bei. Er kann auf über 1,3 Milliarden Streams weltweit sowie mehr als 1,3 Millionen monatliche Hörer auf Spotify verweisen.

Top 10 Singles-Verkaufscharts 2024 - Austrian Artists

1. RAF Camora & Ski Aggu - Liebe Grüße

2. AUT of ORDA - Fix net normal

3. Wanda - Bei niemand anders

4. folkshilfe - Schena Mensch

5. RIAN - Verwandtschaftstreffen

6. Jacob Elias - Situationship

7. Josh. - Ich gehör repariert

8. Skrt Cobain, Mark Forster & Ski Aggu - Schwarzer Toyota

9. Kaleen - We Will Rave

10. Melissa Naschenweng - Kompliment

Top 10 Alben-Verkaufscharts 2024 - Austrian Artists

1. Nockis - Gefühlsecht

2. Wanda - Ende Nie

3. Christian Thielemann/ Wiener Philharmoniker - Neujahrskonzert 2024

4. Herbert Pixner Projekt - From The Dark Side Of The Alps

5. RAF Camora - XV

6. Christina Stürmer - MTV Unplugged in Wien

7. Udo Jürgens - Udo 90

8. AUT of ORDA - Das Empörium schlägt zurück

9. Seer - Ausklang

10. Rainhard Fendrich - Symphonisch in Schönbrunn

Fünf Alben in den Top 10 der Album Jahres-Charts - 2024 ist das Jahr der Taylor Swift

Die US-amerikanische Sängerin Taylor Swift liefert mit „The Tortured Poets Department“ das bei österreichischen Musikfans erfolgreichste Album des Jahres 2024 ab und schafft das Kunststück, mit insgesamt fünf Alben in den Top 10 platziert zu sein. Der beliebteste Song 2024 ist „Beautiful Things“ von

Benson Boone, die weiteren Stockerlplätze holen sich Artemas mit „I Like The Way You Kiss Me“ und Cyril mit „Stumblin' In“.

Top 10 Singles-Verkaufscharts 2024

1. Benson Boone - Beautiful Things

2. Artemas I Like The Way You Kiss Me

3. Cyril - Stumblin' In

4. Teddy Swims Lose Control

5. Natasha Bedingfield - Unwritten

6. Mark Ambor - Belong Together

7. Hozier - Too Sweet

8. Bennett - Vois Sur Ton Chemin

9. Raye Cassö & D-Block Europe - Prada

10. Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

Top 10 Alben-Verkaufscharts 2024

1. Taylor Swift - The Tortured Poets Department

2. Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft

3. Linkin Park - From Zero

4. Travis Scott - Utopia

5. Taylor Swift - 1989 (Taylor‘s Version)

6. Coldplay - Moon Music

7. Taylor Swift - Lover

8. Taylor Swift - Midnights

9. Lana Del Rey - Born To Die

10. Taylor Swift - Reputation