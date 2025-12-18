Legendärer US-Kriegsberichterstatter Peter Arnett gestorben

Arnett war zuerst für die Agentur Associated Press tätig, wo er 1960 erstmals in Südostasien im Einsatz war. Während des Vietnamkriegs hielt er den offiziellen Berichten, die von militärischen Fortschritten der US-Streitkräfte erzählten, oft gegensätzliche Augenzeugenberichte entgegen.

Nicht im Sinne der USA

Nach eigenen Angaben war Arnett in 17 Konflikten weltweit im Einsatz - unter anderem in den Kriegen am Persischen Golf. Berühmt wurde er dort etwa mit Exklusiv-Interviews mit Diktator Saddam Hussein oder mit dem Terrorführer Osama bin Laden, dem er 1997 in Afghanistan gegenübersaß.