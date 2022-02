Kurzzeit-OMV-Sprecher Siebenhaar arbeitet nun bei der "Süddeutschen"

Die "Süddeutsche Zeitung" startet ab 5. März in der gedruckten Wochenendausgabe hierzulande eine eigene Österreich-Seite. Damit solle der starken Nachfrage nach gedrucktem Qualitätsjournalismus nachgekommen und weitere Lesermärkte erschlossen werden, teilte das Medienhaus am Freitag mit. Als Autor mit an Bord ist der langjährige "Handelsblatt"-Korrespondent in Wien, frühere Präsident des Verbands der Auslandspresse und kurzzeitige OMV-Kommunikationschef Hans-Peter Siebenhaar.

"Unbestechlicher Journalismus"

"Die Enthüllungen rund um die Ibiza-Affäre haben gezeigt, wofür die 'Süddeutsche Zeitung' steht: Recherche und unbestechlichen Journalismus sowie deutliche Meinung. Davon wird es mit der Österreich-Seite in der Wochenendausgabe noch mehr geben", kündigte Alexandra Föderl-Schmid, stv. Chefredakteurin der "SZ" und ehemalige Chefredakteurin des "Standard" an. An der Seite mitarbeiten wird auch Cathrin Kahlweit, "SZ"-Korrespondentin in Wien, die mit Blick von außen samt Augenzwinkern berichten, aber "mit der gebotenen Schärfe den Finger in die Wunden" legen möchte.

Erste Österreich-Schritte bereits ab 2018

Die "SZ" wandte sich bereits 2018 dem österreichischen Markt mit einem eigenen Newsletter zu. 2019 folgte ein Österreich-Ressort in der digitalen "SZ"-Wochenendausgabe. Seitdem sei die Zahl der Digitalabonnentinnen und -abonnenten stark angestiegen, so das Medienhaus.