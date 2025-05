Kurt-Vorhofer-Preis geht an Josef Votzi

Der Kurt-Vorhofer-Preis 2025 geht an Josef Votzi. Die Artikel des renommierten Politikjournalisten vereinten „sprachliche Brillanz, Leichtfüßigkeit und analytischen Tiefgang“, befand die Jury. Der einstige Chefredakteur von profil und News und langjährige Innenpolitik-Ressortleiter des KURIER schreibt seit einigen Jahren im Magazin trend die Kolumne „Politik Backstage“.

Die Auszeichnung, die mit 7.500 Euro dotiert ist, wird heuer zum 30. Mal vergeben. „Man muss Votzi gelesen haben, um über die Hintergründe in der österreichischen Innenpolitik informiert zu sein“, heißt es in der Jurybegründung. Seine Artikel würden auch informelle Machtstrukturen offenlegen, der Autor selbst die Äquidistanz gegenüber Parteien und Machthaberinnen und Machthabern aller Art wahren.

„Der von ihm gepflegte feuilletonistische Stil ist in der innenpolitischen, österreichischen Berichterstattung selten geworden“, meint die Jury. Der Kurt-Vorhofer-Preis„ wird an den langjährigen Doyen der Innenpolitikberichterstattung von der Journalistengewerkschaft, der Kleinen Zeitung und dem Sponsor Verbund ausgelobt. Die Überreichung der Auszeichnung erfolgt am 18. Juni durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg. Im Vorjahr wurde Hubert Patterer, Chefredakteur der Kleinen Zeitung, prämiert.