KURIER.at im neuen Look und mit Ihrer Region

Wenn Sie heute auf die Startseite von kurier.at gehen, dann wird Ihnen ein ganz neues Bild geboten. Die Anordnung der Meldungen und Nachrichten ist geordneter und klarer, das Design insgesamt moderner.

Noch entscheidender ist, dass die User ab sofort über einen Locator entscheiden können, über welche Region sie in Österreich informiert werden wollen. Dazu wurde die Berichterstattung in der Ostregion verstärkt und in mehrere Regionen unterteilt. Genauso gibt es mehr Meldungen aus den einzelnen Bundesländern. Es reichen ein paar Klicks, um in der unmittelbaren Heimat zu landen.