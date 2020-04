KURIER.at erstmals auf Platz 3, Zahl der Visits fast verdoppelt

"Mit journalistischer Qualität und Seriosität in Echtzeit zu publizieren, lässt die KURIER Online-Portale so stark an Relevanz und Bedeutung gewinnen", sagt Thomas Kralinger, Geschäftsführer des Medienhauses KURIER. "Unser ganz besonderer Dank geht an unsere Redaktionen für deren großartigen Einsatz in herausfordernden Zeiten."

profil.at wurde im März von 823.643 Unique Clients besucht. Einen Reichweitenrekord schaffte auch futurezone.at: Erstmals besuchten mehr als 3 Millionen Unique Clients das Online-Angebot mit Fokus auf Digital Life, Science und Netzpolitik.