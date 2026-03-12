KURIER: Verträge von Martin Gebhart und Martina Salomon verlängert

Die Führung der KURIER Redaktion bleibt in bewährten Händen. Der Aufsichtsrat des KURIER hat die Verträge von Martin Gebhart und Martina Salomon planmäßig verlängert: Martin Gebhart bleibt für weitere drei Jahre Chefredakteur, Martina Salomon für weitere zwei Jahre Herausgeberin. Gebhart ist seit März 2024 Chefredakteur des KURIER, Salomon seit demselben Zeitpunkt Herausgeberin. Gemeinsam treiben sie die strategische Weiterentwicklung des Medienhauses voran.

"Ein stark aufgestelltes Medienhaus" „Im KURIER haben wir im ersten Jahr meiner Chefredaktion einen Strategieprozess begonnen, mit dem die notwendige Transformation gelingen soll und der KURIER so in eine sichere und erfolgreiche Zukunft geführt werden soll. Einige Punkte haben wir bereits erreicht. Etwa die Regionalisierung im Osten Österreichs sowie die Steigerung der Unique Clients und der Abos im digitalen Bereich. Vieles ist noch zu tun, auf den verschiedensten Ebenen. Deswegen freue ich mich, dass ich die kommenden Jahre in der Redaktion weiterhin für diesen Prozess verantwortlich sein darf. Der KURIER ist ein stark aufgestelltes Medienhaus mit einem sehr professionellen und zielorientierten Team. Das ist die Basis dafür, dass sich das Produkt bisher im Markt behauptet hat und auch in Zukunft weiterhin behaupten wird“, so Martin Gebhart.

"Im Dienste unserer Leserinnen und Leser" Auch Martina Salomon blickt mit Zuversicht auf die kommenden Jahre: „Ich freue mich sehr, weiterhin meine Kraft, meine Ideen und meine journalistische Leidenschaft in das KURIER-Medienhaus einbringen zu dürfen. Wir sind ein starkes, innovatives, kollegiales Team im Dienste unserer Leserinnen und Leser.“

"Kontinuität und eine klare publizistische Linie" Aufsichtsratsvorsitzender Erwin Hameseder betont: „Martina Salomon und Martin Gebhart stehen für journalistische Qualität, Kontinuität und eine klare publizistische Linie. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass sie auch künftig gemeinsam maßgeblich zur erfolgreichen Weiterentwicklung des KURIER im Sinne unserer Leserinnen und Leser beitragen werden.“