KURIER-Geschäftsführer Kralinger: "Orf.at ist uns ein Dorn im Auge"

Die Verhandlungen für eine ORF-Digitalnovelle biegen langsam in die heiße Phase ein. Im Prinzip stehe dabei nicht weniger als die Medienvielfalt des Landes auf dem Spiel, meinte KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger. Im APA-Interview sprach er über seine Vorstellungen von der Novelle, die Entwicklung des Digitalmarktes, ÖVP-Nähe und die Glaubwürdigkeit des KURIER.

Die Politik müsse in Hinblick auf die ORF-Gesetzesnovelle "mit sehr viel Bedacht vorgehen". "Es geht im Prinzip um die Medienvielfalt im Land, wenn der ORF mit einer Gebührenfinanzierung von ca. 700 Mio. Euro mehr Möglichkeiten bekommen soll", so Kralinger. "Ein Dorn im Auge ist uns von Verlegerseite die 'blaue Seite' orf.at, wo sehr gut recherchierte, qualitativ hochwertige Inhalte gratis gelesen werden können. Das erschwert die Platzierung von digitalen kostenpflichtigen Angeboten enorm." In diesem Umfang könne orf.at nicht frei verfügbar am Markt bleiben - noch dazu mit Werbefinanzierung, betonte der 61-Jährige.