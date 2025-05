Kulturfundraising-Award für Rettung von radio klassik Stephansdom

Die Aktion "Retten Sie radio klassik Stephansdom", das Stadttheater Klagenfurt und die Plattform kulturspenden.at sind am Dienstag mit den Österreichischen Kulturfundraising-Awards ausgezeichnet worden. Die undotierten Auszeichnungen, die vom Fundraising Verband Austria in Kooperation mit dem Kulturministerium zum vierten Mal vergeben wurden, sollen beispielgebende und erfolgreiche Spenden-Kampagnen aus der Kulturszene vor den Vorhang holen.

Die von "Rejoice for you - Agentur für Potenzialentfaltung" entwickelte Fundraisingkampagne "Retten Sie radio klassik Stephansdom. Mit 1 Euro pro Tag" erbrachte über 730.000 Euro und rettete den Radiosender nach Wegfall seines bisherigen Haupt-Finanziers tatsächlich. "Es wäre aus gewesen. Das ist sicher", sagte Geschäftsführer Roman Gerner laut einer Aussendung bei der Überreichung in der Diplomatischen Akademie Wien und verwies auf die unveränderte Lage des Klassiksenders: "Wir sind jetzt auch weiterhin von Jahr zu Jahr ausschließlich auf Spenden angewiesen."

Auszeichnungen nach Kärnten und Oberösterreich

Der Award für die beste Unternehmens-Partnerschaft ging diesmal an das Stadttheater Klagenfurt und die Volksbank Kärnten. Ihre Kooperation ermöglicht allen unter 27-Jährigen kostenlosen Zugang zu den Theatervorstellungen. Aufgrund des großen Erfolges wurde die Vereinbarung bereits mehrfach budgetär erweitert.

Den Award "Small but smART" für die beste Fundraising-Aktion einer kleinen Kulturinitiative erhielt die Plattform kulturspenden.at der Kulturplattform Oberösterreich (KUPF OÖ), die kleinen und mittleren Kulturbetrieben ohne eigene IT-Strukturen Abwicklung von Spenden in einer für ihre Absetzbarkeit konformen Weise ermöglicht. "Spendenannahme, Belegerstellung, Finanzamtsmeldung - alles automatisiert, datenschutzkonform und verlässlich und damit technisch am Puls der Zeit", hieß es in der Jurybegründung.