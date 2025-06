Paukenschlag: Die Dichands übernehmen die Kronen Zeitung komplett

Ein historischer Konflikt am heimischen Medienmarkt geht zu Ende: Die Kronen Zeitung geht in vollständigen Besitz der Verlegerfamilie Dichand über. Das berichtete die Kronen Zeitung auf ihrer Website: "Die beiden Gesellschaftergruppen der Kronen Zeitung, Funke und Dichand, kamen vergangene Woche überein, ein neues Kapitel in der Geschichte der Eigentümerstruktur dieses Medienhauses aufzuschlagen. Die Funke Mediengruppe veräußert nun ihren 50-Prozent-Anteil", schrieb die Zeitung.